College Rotterdam: geen stadion, wel woningen in Feyenoord City

Het Rotterdamse college denkt dat de plannen voor een nieuw te bouwen Feyenoord-stadion definitief van tafel zijn. Wel wil het stadsbestuur kijken hoe de geplande nieuwbouw van woningen in Rotterdam-Zuid door kan gaan. Dat laat het college weten in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad.