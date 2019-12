Jan Snel: ‘Circulariteit zit ingebakken in modulair bouwen’

Modulair bouwen heeft de toekomst, stelde McKinsey vast in een rapport van juni 2019. De snelheid, flexibiliteit en circulariteit van deze bouwmethode zijn precies de voordelen waar steeds meer behoefte aan is. CEO Harry van Zandwijk van Jan Snel legt uit waarom zijn bedrijf rap groeit, in Nederland én daarbuiten.

Jan Snel is specialist in modulair bouwen. Dat betekent dat het grootste deel van het productie-proces in de fabriek in Montfoort plaatsvindt. Alles gebeurt intern, van ontwerp tot afmonteren, waarbij wel wordt samengewerkt met architecten voor de look en feel van het gebouw. De modulaire bouw gaat een stap verder dan de prefab bouw waarbij alleen losse elementen zoals betonvloeren of gevelplaten in de fabriek worden geproduceerd. Bij Jan Snel worden in de fabriek complete units voor bijvoorbeeld woningen, scholen, kantoren en ziekenhuizen samengesteld.

CEO Harry van Zandwijk licht toe: ‘Wij hoeven dus niet elke morgen met veel mensen in busjes naar de bouwplaats te rijden; ze komen naar de fabriek toe. Op de bouwplaats hoeven we alleen te stapelen en te schakelen, daar heb je niet zoveel mensen voor nodig.’

En dat is veel efficiënter werken dan de traditionele bouw, stelde bureau McKinsey onlangs vast. In een rapport becijfert het adviesbureau dat modulaire bouw maar liefst dertig tot vijftig procent sneller kan gaan dan de traditionele bouw.

Van Zandwijk legt uit: ‘Op een bouwplaats heb je met wisselende klimaatomstandigheden te maken en alle disciplines lopen door elkaar heen; daardoor gebeurt er nog wel eens wat en loopt het project vertraging op. Bij onze methode heb je veel minder faalkosten. Wij geven dan ook een ‘geen gezeur garantie’ bij elk project. Er is ook nooit sprake van meerwerk.’

Als het gaat om de stikstofproblematiek heeft modulaire bouw ook voordelen, meldt Van Zandwijk. ‘Wij werken minder op locatie en hebben dus ook minder stikstofuitstoot. De units worden met ons eigen vervoer naar de bouwlocatie getransporteerd waar alleen nog de afmontage moet plaatsvinden. In de fabriek produceren we onder geconditioneerde omstandigheden. Deze werkwijze scheelt een hoop uitstoot.’

120 units per week

De snelheid van werken is een groot pluspunt, zeker in deze tijd van woningnood. ‘Er komen bij ons 120 units per week van de lopende band af en wij kunnen flink opschalen indien nodig. Voor één woning heb je zes modules nodig. Wij plaatsen zo’n woning binnen een dag. Dan nog twee weken afwerken en het is klaar. Een traditionele bouwer is een paar maanden bezig.’ Jan Snel levert dan ook volop woningen af, in alle soorten en maten, vertelt Van Zandwijk. ‘Van vrijstaand tot rijtjeswoningen, appartementen en studentenhuisvesting, met verschillende soorten daken, kozijnen van diverse materialen, alles is mogelijk, we kennen geen beperkingen.’

Trots is hij bijvoorbeeld op Ravel in Amsterdam, het grootste modulaire gebouw van Europa, dat onderdak biedt aan 800 studenten en een oppervlak heeft van 28.000 m², verdeeld over vijf bouwlagen. ‘In elf maanden hebben we dit gebouw gerealiseerd, een prestatie van formaat. Naast de woningen bestaat het gebouw uit een restaurant, learning, eetkamer, bibliotheek en een wasruimte. Dit studentencomplex blijft minimaal twaalf jaar staan.’

En als er daarna iets anders op deze locatie komt, worden de units van de studentenwoningen hergebruikt, deels voor de verhuur. Complete woonsets maar ook kantoorpanden en aardbevingsbestendige scholen zijn te huur via Jan Snel. Van Zandwijk: ‘Circulariteit zit ingebakken in modulair bouwen. Alles is volledig demontabel en als wij units weg-halen gaan die terug naar de fabriek en kunnen ze elders opnieuw geplaatst worden, dus hergebruik zit voor een groot deel in onze manier van werken besloten.’

‘In Eindhoven hebben we bijvoorbeeld 300 studentenwoningen neergezet met een vergunning voor 15 jaar, waarbij we tegen die tijd kijken of we die woningen dan aanpassen voor een andere bestemming. We kunnen ze dan wellicht ombouwen naar micro-appartementen met twee kamers, door de studentenkamers te koppelen. In totaal hebben we zo’n 12.000 units in de verhuur, voor scholen, kantoren en de industrie.’

Voor 85 procent produceert het bedrijf al circulair ‘Nu willen we de laatste stap zetten, om in de toekomst volledig circulair te werken’, zegt Van Zandwijk: ‘Daarvoor hebben we een speciaal team dat dit traject oppakt samen met een adviesbureau. Zo maken we het ook kwantificeerbaar en creëren we bewijslast voor onze klanten. 100 procent circulair moet de mindset worden.’

Duurzame modulaire gebouwen neerzetten is geen enkel probleem, vervolgt Van Zandwijk. ‘We hebben al Nul-op-de-meterwoningen gerealiseerd en woningen die voldoen aan de BENG-eisen. We hebben net 540 woningen opgeleverd die BENG zijn. Wij kunnen prima isoleren aan alle regels voldoen.’

Ziekenhuizen

Modulaire bouw is ook een uitkomst voor noodoplossingen, onder meer voor ziekenhuizen. ‘Denk aan operatiekamers, vercouverruimtes en nucleaire ruimtes. Die modules zetten we tegen het ziekenhuis aan en leveren we turn-key. Een prestatie om trots op te zijn is de sterilisatieruimte bij het UMC, de grootste van Europa.’

Meer dan een halve eeuw flexibel bouwen Jan Snel Flexibel Bouwen is een internationaal opererende familie-

onderneming met meer dan een halve eeuw ervaring in flexibel bouwen en gespecialiseerd transport. Gestart in 1960 en inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf met meer dan 350 medewerkers en zo’n €150 miljoen omzet. Jan Snel heeft vestigingen in Montfoort, Hulst, Eemshaven, Sint-Niklaas in België en Bochum in Duitsland. Het bedrijf richt zich op de woonsector, de gezondheidszorg, het onderwijs, het bedrijfsleven, bouw & industrie en sport & events.

In de rest van de wereld spreken dit soort prestaties ook aan. Jan Snel is dan ook andere landen aan het veroveren zoals Duitsland, waar het bedrijf een grootschalig studentencomplex van 700 woningen gaat bouwen.

‘Ook zijn we voor Amerika bezig met appartementen. Modulair bouwen neemt wereldwijd een enorme vlucht. Wellicht gaan we in Amerika en Scandinavië ook fabrieken openen; die kunnen we zo kopiëren van Montfoort.’

‘Wij willen voorop lopen en kijken naar de kansen. Ons voordeel is dat we heel gericht naar doelgroepen kunnen kijken en flexibel inspringen op waar de behoefte ligt.’

Dit artikel is gesponsord door Jan Snel.