Mediabedrijven naar Amsterdam door Brexit

Om uitzendrechten op het vasteland van Europa zeker te stellen, moet mediabedrijven die in Groot-Brittannië zijn gevestigd verhuizen naar een EU-land. Na de Brexit is de uitzendvergunning voor het Europese vasteland namelijk waardeloos. Volgens Expert Media Partners geldt dit voor de helft van 650 mediabedrijven in GB. Volgens de branche-organisatie CBA moeten bedrijven volgend jaar een beslissing hebben genomen, nog voor de daadwerkelijke Brexit.

Het Europese hoofdkantoor van Discovery Channel (120 kanalen) was ooit in Amsterdam gevestigd en overweegt een verhuizing vanuit Londen. Ook Disney wil verhuizen. Volgens het Parool gooit Amsterdam hoge ogen. De Europese hoofdkantoren van Viacom (o.a. MTV) en Netflix zijn al in Amsterdam gevestigd.