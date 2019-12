Winnen en verliezen in een door tech gedomineerde vastgoedwereld

Wie behoren morgen tot de winnaars en verliezers in een door tech gedomineerde vastgoedwereld? Proptechgoeroe Antony Slumbers, eigenaar van de adviesfirma PropAI, schreef enige tijd geleden over die prangende vraag een uitstekende blog onder de titel ‘Winners & Losers in PropTech: 16 Differences’.

Voor de digibeten onder ons die jaren onder een steen hebben gelegen: proptech is een samenstelling van property en tech.Slumbers hamert erop dat winnen in de vastgoedsector niet draait om beleggen in de juiste proptech of het kopen van de juiste techniek, maar het echt begrijpen van wat de digitalisering gaat betekenen voor de sector. Het gaat om een mindset, de bereidheid constant te willen leren en gevestigde inzichten te laten varen.

Ik denk dat hij daarmee de spijker op de kop slaat. Het begint inderdaad met een open blik en het formuleren van een uitvoerbare digitale strategie, die niet in beton is gegoten, maar constant bijgesteld kan worden op basis van ‘trial and error’. Op dat punt is er nog een wereld te winnen. Volgens recent internationaal onderzoek van KPMG beschikt weliswaar 60 procent van de vastgoedondernemingen over een digitale strategie. Slechts de helft van deze bedrijven heeft een digitale strategie voor de hele organisatie.

JLL Spark Global Venture Fund

Goed voorbeeld is internationaal vastgoedadviseur JLL. Het digitale beleid werd uit de doeken gedaan door Matthew Richards, Head of Capital Markets, tijdens een congres van de Europese branchevereniging van beursgenoteerd vastgoed. Belangrijk onderdeel vormt de in juni 2018 gelanceerde participatiemaatschappij voor investeringen in proptech, het zogenoemde JLL Spark Global Venture Fund. Dat fonds met een volume van 100 miljoen dollar heeft inmiddels 14 participaties verricht in veelbelovende proptech bedrijven.

De financiële doelstellingen van het fonds zijn ondergeschikt aan de technologische kennis die JLL opdoet door diep in de keuken te kijken van proptech bedrijven. ‘De complexiteit van vastgoedvraagstukken wordt steeds groter mede door de grote mate van verstedelijking’, legde Richards uit. Voor JLL is het essentieel om te weten waar het in de vastgoedwereld naar toe gaat. Het bedrijf wil echt begrijpen hoe tech werkt.

Digital twin

Een van de veelbelovende techconcepten vind ik zelf digital twin. Dat is een dynamische digitale weergave van een gebouw, waarmee de eigenaar de prestaties van deze asset beter kan begrijpen, voorspellen en nieuwe inkomsten kan vinden. Met behulp van sensoren en zelflerende algoritmes en data-analyses ontstaat een echte ‘smart building’. Ik werd gewezen op het potentieel van digital twin door Menno Lammers, eigenaar en initiatiefnemer van het platform PropTechNL. Lammers legt de lat erg hoog. Volgens hem beperkt proptech zich niet tot het louter bieden van technische oplossingen voor praktische problemen. Proptech moet ook bijdragen aan een duurzame wereld.

Praktisch en uitvoerbaar

Hoewel ik zijn technische inzichten hoog acht, schiet Lammers met zijn ideologische lading wat mij betreft toch het doel voorbij. Het is voor vastgoedbedrijven immers al ingewikkeld genoeg om hun weg te vinden in de razendsnel veranderende techjungle, met steeds weer nieuwe aanbieders die niet zelden ook nog eens de levensduur hebben van een eendagsvlieg. Ook de opvattingen over duurzaamheid veranderen bovendien met de dag. Het is uiteraard prachtig als de inzet van proptech tot een duurzamere wereld leidt, maar ik zie niet in waarom die koppeling altijd gemaakt zou moet worden bij een techinvestering. Volgens mij moeten vastgoedondernemingen hun digitale strategie en de inzet van proptech juist zo praktisch en uitvoerbaar mogelijk houden om tot de winnaars van morgen te behoren.