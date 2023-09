GARBE positioneert zich als topspeler in Nederland

GARBE Industrial Real Estate heeft zich gepositioneerd als topspeler in Nederland. 'Ons doel was duidelijk', knikt managing director Maurits Smit tevreden. 'We willen tot de top 10 van ontwikkelaars logistiek in Nederland behoren. Ondanks de recente marktontwikkelingen is dit dankzij onze sterke ontwikkelingstak gelukt.'

Het GARBE-ontwikkelingsteam dat in 2021 is opgericht, heeft dus snel terrein gewonnen. Jouke Kist, verantwoordelijk voor logistieke ontwikkelingen in Nederland, legt uit: ‘We richten ons op projecten vanaf 20.000 vierkante meter en zoeken zowel naar greenfields als naar brownfields. We richten ons op diverse locaties in Nederland, waaronder de logistieke hotspots Amsterdam, regio Almere, Lelystad, Rotterdam, Utrecht, Brabant, Limburg en het oosten van het land. Inmiddels hebben we vijf projecten van in totaal zo’n 150.000 vierkante meter in ontwikkeling of in aanbouw, en een aantrekkelijke pipeline voor de komende jaren. We willen onze ontwikkelings- en investeringsactiviteiten uitbreiden om voortdurend eigentijdse, moderne projecten met een sterke duurzaamheidsfocus te leveren aan zowel gelieerde fondsen als nieuwe partners’, meldt Kist. ‘Daarom verkent GARBE op dit moment ook de Belgische markt, want daar zijn we nog niet actief.’

Indrukwekkend trackrecord

Moedermaatschappij GARBE is een van de grootste logistieke ontwikkelaars van Duitsland. Met zijn rijke geschiedenis die teruggaat tot 1965 heeft het familiebedrijf een indrukwekkend trackrecord opgebouwd. De afgelopen vijf jaar hebben zij hun activiteiten in Europa uitgebreid, met Nederland als eerste buitenlandse vestiging. Moedermaatschappij GARBE heeft inmiddels meer dan 400 medewerkers en een totaal beheerd vermogen van 13 miljard euro, verspreid over 17 locaties in 11 landen. ‘Wij zijn betrokken bij het gehele traject; van grondaankoop en ontwikkeling tot property management en verkoop, waardoor we de hele waardeketen van vastgoedontwikkeling bedienen’, licht Maurits Smit toe. ‘We zijn dus echt een actieve manager; ontwikkelen en waarde toevoegen zit in ons DNA.’

Lokale aanwezigheid

Door de jaren heen heeft GARBE aanzienlijke investeringen gedaan; niet alleen in logistiek, maar ook in kantoren, woningen en retail. ‘Onze huidige ontwikkelingsprojecten versterken onze positie dus alleen maar verder. We zijn een gezonde financiële partij met goede investeerders achter ons. Onze lokale aanwezigheid met kantoor in Amsterdam is ook van groot belang. We werken hier met een compleet team van dertig collega’s met uiteenlopende specialismen.’

Maurits Smits, managing director GARBE: ‘We zijn echt een actieve manager.’ Foto: Fotoburo Roel Dijkstra.

Uitdagingen

De markt waarin GARBE opereert is echter niet zonder uitdagingen. Toenemende en aanhoudende schaarste van grond, hoge grondprijzen, rentestijgingen en hoge bouwkosten vormen obstakels. Desondanks blijft GARBE succesvol in greenfield- en brownfield ontwikkelingen. ‘We opereren inderdaad in een buitengewoon uitdagende vastgoedmarkt’, bevestigt Jakko van Wijk, director development in het ontwikkelingsteam. ‘Wij hebben te maken met onder meer stikstofkwesties, de energiecrisis en politieke discussies zoals verdozing. Maar ondanks alles blijft het de goede kant uitgaan, zowel met greenfields als met brownfields.’ Het acquireren van brownfields heeft duidelijke voordelen, meent hij. ‘Met name de beschikbaarheid van elektriciteit, hetgeen in Nederland een groot probleem is bij greenfield ontwikkelingen.’

Uitgebreid netwerk

Het verwerven van locaties is geen eenvoudige taak in deze concurrerende omgeving, meent Van Wijk. ‘Maar dankzij ons uitgebreide netwerk van contacten, waaronder gemeenten, aannemers, makelaars, eindgebruikers en ontwikkelaars, slagen we er toch in om waardevolle posities te verwerven.’ Wat GARBE onderscheidt, is de toegankelijkheid voor verschillende partijen in de markt, meent Thomas Ramanathan, senior technical development manager bij GARBE Industrial Real Estate Nederland. ‘We staan bekend om onze no-nonsense mentaliteit en eerlijke benadering. Daarom kloppen veel partijen bij ons aan.’

Het pand van Alfen in Almere, een asset van GARBE Industrial Real Estate.

360 graden-aanpak

Een ander onderscheidend aspect in de markt is het feit dat GARBE niet alleen ontwikkelaar is, maar ook een 360 graden platform voor logistiek. Hierbij worden alle aspecten van vastgoedontwikkeling, exploitatie en beheer uitgevoerd. Dit betekent dat een investeerder een oplossing koopt, en niet alleen vastgoed. ‘We bieden dus een scala aan diensten die de gehele vastgoedketen bestrijkt, met als doel maximale efficiëntie en waarde te bereiken’, aldus Smit. ‘Wij zijn geen pur sang ontwikkelaar die alleen ontwikkelt voor de markt, maar we zijn ook niet louter kopers en beheerders. We zijn een hybride combinatie en dat is waar we in uitblinken.’ Een investeerder die zich bij het platform aansluit, kan zelf kiezen welke diensten hij wil afnemen. ‘De ‘360 graden managementaanpak’ is bij ons dus meer dan een marketingterm; het is de kern van hoe wij opereren.’

Praktijkvoorbeelden

Thomas Ramanathan geeft graag wat praktijkvoorbeelden van de proactieve aanpak van GARBE. ‘In Waalwijk hebben we een paar jaar geleden een gebouw verworven met een huurder, als onderdeel van een fonds dat wij managen. In de loop der tijd bleek dat de huurder de ambitie heeft om verder te groeien. Men zocht daarvoor extra ruimte. Gelukkig bood het terrein mogelijkheden voor uitbreiding. We hebben dus samen met de huurder nauw samengewerkt om extra ruimte te creëren en het gebouw met circa 10.000 vierkante meter uit te breiden. Het resultaat: een waardevermeerdering van het pand en een tevreden huurder.’

Hoogwaardig logistiek aanbod

Een ander voorbeeld is de herontwikkeling van een oud gebouw op een brownfield-locatie in Brabant. ‘We kijken hier naar het transformeren van oud vastgoed naar hoogwaardig logistiek aanbod met nieuwe verhuurmogelijkheden, zowel voor bestaande huurders als voor potentiële nieuwe huurders. Dit doen we in samenwerking met een GARBE gemanaged fonds, dat de financiering mogelijk maakt voor dit ambitieuze project.’

Stip op de horizon

Zoals eerder gezegd wil het ambitieuze en gedreven ontwikkelingsteam van GARBE Nederland een topspeler zijn op het gebied van duurzame ontwikkelingen, de standaard voor investeringsfondsen. In de groei naar die stip op de horizon wordt onder meer gebruik gemaakt van circulaire aannemers als onderdeel van ESG (Environmental, Social, and Governance), en worden huurders voorzien van kwalitatief hoogwaardige en duurzame gebouwen.

Verder verduurzamen

‘Duurzaamheid is niet alleen een vraag vanuit onze investeringsfondsen; het is een principe dat bij ons diepgeworteld zit’, aldus Ramanathan. ‘Met BREEAM gaan we bijvoorbeeld verder dan ‘very good’ en zien we ‘Excellent’ als standaard. We ontwerpen gasloze gebouwen met warmtepompen, zonnepanelen en andere basisprincipes van duurzaamheid. Dit zijn integrale onderdelen van onze bouwprojecten. We kijken zelfs naar het gebruik van houten spanten, een opkomende trend in de vastgoedmarkt, om onze logistieke ontwikkelingen verder te verduurzamen. Een groene en aantrekkelijke omgeving rondom onze gebouwen is een andere prioriteit, en we werken aan veilige, goed bereikbare locaties als onderdeel van ons ESG-beleid.’

Samenwerking

‘We benadrukken ook nog graag dat we altijd op zoek zijn naar strategische locaties en dat we openstaan voor samenwerking met partners’, vult Van Wijk aan. ‘We begrijpen dat elk logistiek project uniek is en streven ernaar oplossingen te bieden die zijn toegespitst op de specifieke wensen van onze huurders. Standaardgebouwen dus, met eenheid in verscheidenheid. We willen echte meerwaarde creëren en streven naar innovatie in elk project. Samen met onze partners onderzoeken we voortdurend nieuwe mogelijkheden.’

Topspeler in Nederland

In een dynamische vastgoedmarkt die wordt gekenmerkt door uitdagingen en kansen, heeft GARBE een indrukwekkende positie veroverd als topspeler in Nederland. Met een gedreven ontwikkelingsteam heeft GARBE zich niet alleen gepositioneerd als ontwikkelaar en beheerder, maar als een volledig 360 graden platform voor logistiek vastgoed, met als doel maximale efficiëntie en waarde te bereiken voor hun partners. De focus op duurzaamheid, circulaire praktijken en innovatie benadrukt hun toewijding aan waarde creatie en betekenisvolle projecten. Terwijl ze blijven groeien en nieuwe horizonten verkennen - waaronder België en het oostelijk deel van Nederland - blijft GARBE zich inzetten voor samenwerking, maatwerk en het realiseren van unieke oplossingen die voldoen aan de behoeften van hun huurders. Met deze veelzijdige aanpak en voortdurende streven naar vooruitgang, blijft GARBE vastberaden werken aan het verwezenlijken van hun ambitieuze visie voor de toekomst.

