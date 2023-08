AM: ontwikkelaar van duurzame en inspirerende leefomgevingen

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de impactthema's 'Move to climate positivity', 'Design for wellbeing' en 'Create social impact'.