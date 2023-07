Bouwconcern Heijmans 'heeft vertrouwen in de toekomst'

Bouwconcern Heijmans heeft in het eerste deel van dit jaar weer wat meer huizen verkocht. De honderd jaar geleden opgerichte bouwer is dan ook niet al te pessimistisch over zijn vooruitzichten, ondanks de afkoeling van de woningmarkt en problemen in de bouwsector. Heijmans zag zijn orderportefeuille het afgelopen jaar ook wat voller raken.