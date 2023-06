Langetermijninvesteerder positief over markt logistiek vastgoed

Met een nieuw kantoor op de Zuidas, een ontbijtsessie op de Provada 2023 en een focus op kansen wil P3 Logistic Parks groei en optimisme uitstralen. De nieuwe Head of Investment Joost Merkx vertelt daar graag meer over. 'We zijn positief gestemd over de Nederlandse logistieke markt.'

Het is nog maar drie jaar geleden dat P3 Logistic Parks zich met een kantoor in Nederland vestigde. De langetermijninvesteerder is sindsdien ook in ons land flink gegroeid. Het team is uitgebreid, evenals de portefeuille en last but not least heeft P3 Logistic Parks een nieuw kantoor geopend op de Amsterdamse Zuidas.

Met name in Oost-Nederland zie je interessante hotspots ontstaan”

Uitdagingen

Dat alles in een op zijn zachtst gezegd dynamische tijd, vol met uitdagingen, zo vertelt Head of Investment Joost Merkx. 'De rentestanden zijn natuurlijk een goed voorbeeld van zo'n uitdaging waar de huidige markt mee te maken heeft. Ze maken financieren een stuk complexer. Tegelijkertijd is het wel een gezonde ontwikkeling, want de rentes worden weer normaal ten opzichte van de lage rentes de afgelopen jaren. De markt moet het overigens nog wel normaal gaan vinden. Er is vaak nog sprake van een mismatch tussen koper en verkoper bij de totstandkoming van vastgoeddeals. De verkopende partij rekent dan nog op basis van de oude rendementen. Maar langzaam maar zeker komen de partijen dichter bij elkaar.'

Kansen

De verdozing van het landschap, de stikstofcrisis, de grondposities; het lijstje uitdagingen van 2023 is nog veel verder uit te breiden. Tegelijkertijd ziet Merkx daarin ook kansen. 'Neem die grondposities, daardoor ontstaat er de focus op herontwikkeling van oude panden. Wat kun je daar nog mee?'

P3 Logistic Parks speelt ook op al die uitdagingen en ontwikkelingen in door risico's slim te beheersen. 'Onze bestaande panden zijn allemaal langdurig verhuurd en dat geldt ook voor een deel van de nieuwe panden. Bij het nog niet verhuurde deel van de nieuwe panden zorgen we voor een zo breed mogelijke gebruiksrange, zodat verschillende soorten huurders er op verschillende manieren gebruik van kunnen maken.'

Positief gestemd

Verder is Merkx uiterst positief gestemd over de markt van het logistiek vastgoed. 'Logistiek blijft toch een relatief veilige asset class'. Daarbij komt dat Nederland een goed vestigings- en investeringsklimaat heeft. Met name in Oost-Nederland zie je interessante hotspots ontstaan, bijvoorbeeld rond Almelo en Zevenaar.'

Merkx ziet de logistieke markt de komende jaren dan ook flink doorgroeien. 'Waarbij logistieke beheerders en ontwikkelaars de focus moeten houden op innovaties en op energiezuinige, groene gebouwen die zich onttrekken aan het landschap. Iets waar we bij P3 Logistic Parks al druk mee bezig zijn.'

Ontbijtsessie op de Provada

Het optimisme van Merkx en P3 Logistic Parks werd breed gedeeld tijdens de Provada 2023. 'We hadden onder meer een ontbijtsessie georganiseerd samen met Vastgoedmarkt. Daarvoor hadden we bestaande relaties uitgenodigd. Met een kop koffie en een broodje konden we ze bijpraten over alle ontwikkelingen.'

Here to stay

Wat P3 Logistic Parks met deze ontbijtsessie wilde uitstralen: P3 is here to stay . 'We hebben een nieuw kantoor, een groeiend team, we werken aan uitbreiding van onze activiteiten en zijn positief gestemd over de Nederlandse markt. Bedrijven die met ons willen kennismaken zijn uiteraard van harte welkom in ons kantoor in Amsterdam. En natuurlijk komen wij ook zelf graag langs.'

Specialist in logistiek vastgoed

P3 Logistic Parks is een langetermijninvesteerder, gespecialiseerd in beheer en ontwikkeling van logistiek vastgoed in Europa. P3 is actief in 11 landen en heeft meer dan 7,6 miljoen vierkante meter activa in beheer en een grondbank van 1,9 miljoen vierkante meter voor verdere ontwikkeling.

In Nederland werkt Léon Vié als Managing Director en Joost Merkx als Head of Investment. Merkx is op 1 mei 2023 in dienst getreden met als specifieke taak het verder uitbreiden van de bestaande portefeuille van P3 Logistic Parks. P3 Logistic Parks is inmiddels een begrip in de Nederlandse logistieke vastgoedsector. In de Benelux bezit en beheert P3 momenteel elf logistieke vestigingen die worden verhuurd aan een uiteenlopend scala aan klanten zoals Lidl, Fresh Solutions Netherlands B.V., Jumbo, Yamato, Karl Rapp en Cargotech. P3 speelt een actieve rol in de regio. Zo kocht het in maart van dit jaar een distributiecentrum in ontwikkeling van 27.500 vierkante meter in Amstelveen.

Dit artikel is gesponsord door P3 Logistic Parks