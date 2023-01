Verstandig in vastgoed

Het idee voor Overwaar.de ontstond in de periode dat iedereen op verjaardagspartijen blufte ‘pandjes’ te hebben die gekocht waren met ‘overwaarde’, en als je eenmaal bezig was met kopen, er een ‘hefboomeffect’ ontstond waardoor je geld voor je ging werken terwijl de bluffer iets anders aan het doen was. ‘Passief inkomen’ heette dat; ‘financieel vrij’ zijn ook.