Urban Industrial sluit 2022 af met aankoop bedrijfsverzamelgebouwen

Urban Industrial, investeerder in industrieel vastgoed in Nederland heeft 2022 afgesloten met de aankoop van een complex bestaande uit twee bedrijfsverzamelgebouwen. De objecten zijn gelegen aan de Drukkersweg 2-14, Kuipersweg 1-11 en Waarderweg 94-96 in Haarlem.