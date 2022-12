MidCap Investments houdt beter stand tijdens de snel veranderende markt

Natuurlijk merken wij ook dat in het MidCap-segment de beleggers afwachtender zijn geworden en dat het sentiment is gekeerd. Dat neemt echter niet weg dat de MidCap-kantorenmarkt wel nog steeds doorloopt, bloggen Sander van den Engel en Alexander Kimmel van het MidCap Investment team bij Savills in Nederland.